Imagini apocaliptice din Australia: Cerul s-a facut rosu ca sangele, iar localnicii cauta adapost pe plaja (Video)

Un pompier cu experienta a descris ultimele 24 de ore drept "una dintre cele mai grave zile ale noastre vreodata", transmite corespondentul CNN in Australia.Foografiile din zona orasului Pambula din statul New South Wales arata un peisaj plin de fum, cu strazi pustii, iluminate de un cer rosu aprins."O scena apocaliptica," spune corespondentul CNN. La aproximativ 30 de kilometri spre sud, cerul rosu-sange a coborat peste orasul Eden. Acolo, sute de rezidenti cautau adapost pe plaja, la sfatul politie. Multe case au fost distruse in zona, iar oficialii au spus ca se tem ca vor exista victime.Un numar de 146 de incendii ard in intregul stat, iar duminica luptau cu aceastea aproximativ 2.700 de pompieri.Intr-o conferinta de presa care a avut loc duminica, comisarul de pompieri Shane Fitzsimmons a declarat ca ziua precedenta a fost "una dintre cele mai proaste zile ale noastre".Fitzsimmons a spus ca un "numar considerabil" de proprietati au fost pierdute in New South Wales. Pompierul a adaugat ca un barbat de 47 de ani a murit in urma unui stop cardiac in timp ce lupta cu un incendiu care ameninta locuinta prietenului sau din Batlow.Aceasta este cea de-a 24-a persoana care a murit la nivel national in acest sezon de incendiu.Fitzsimmons a avertizat ca situatia se poate agrava din nou in zilele urmatoare. "Astazi va fi o usurare - usurare psihologica, dar nu ceea ce avem nevoie", a spus el.Compania australiana Qantas a anulat duminica toate zborurile catre Canberra si din capitala tarii, din cauza fumului si a conditiilor meteorologice periculoase.In statul vecin Victoria, trei incendii s-au combinat pentru a forma o singura aprindere mai mare decat intreg cartierul Manhattan din New York.Incendiile s-au combinat vineri peste noapte si in regiunea Omeo, creand un foc urias de 6.000 de hectare (23 mile patrate), potrivit Departamentului de Mediu, Pamant, Apa si Planificare Gippsland.Capitala tarii, Canberra, si-a inregistrat recordul de caldura de 80 de ani, atingand 44 de grade Celsius sambata dupa-amiaza, potrivit Biroului de Meteorologie.