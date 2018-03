Incendiile de vegetatie fac prapad in Australia, unde n-a mai plouat de 40 de zile

Ziare.

com

Incendiile, despre care se crede ca au fost declansate sambata de fulgere, sunt in prezent scapate de sub control in statul Victoria."Am avut 30 sau 40 de zile fara ploaie, stiam ca avem un relief uscat si eram gata in Victoria pentru un eveniment climatic fierbinte, uscat si cu vant", a declarat comisarul pentru situatii de urgenta Craig Lapsley.In jur de 280 de pompieri se lupta cu flacarile, iar 22.000 de locuinte au ramas fara energie electrica dupa ce multi copaci au fost doborati de vant si au lovit liniile de inalta tensiune, a spus Lapsley. Circa o duzina de case au fost distruse.In orasul Darwin din nordul Australiei, in jur de 25.000 de case au ramas fara curent electric dupa ce un ciclon tropical a doborat numerosi arbori. Nu au fost inregistrate victime.Unele drumuri din statul Victoria au fost inchise duminica, iar localnicilor li s-a spus sa ramana in case pentru ca este prea periculos sa riste sa fie inconjurati de flacari pe drumuri sau sa se orienteze in fumul gros.Viteza vantului urma sa scada duminica seara, a declarat meteorologul Peter Newham, din cadrul biroului din Victoria, pentru Reuters.Biroul a emis avertismente de vreme caniculara care favorizeaza incendiile pentru Victoria, Teritoriul capitalei australiene si New South Wales, in care s-au inregistrat temperaturi de pana la 41 de grade Celsius.In ianuarie, sute de turisti au trebuit sa fie salvati printr-o evacuare cu o ambarcatiune de pe plajele Parcului national regal aflat la sud de Sydney, unde fusesera blocati de incendii de vegetatie.