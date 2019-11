Incendiile devastatoare din Australia fac victime: Patru oameni au murit (Foto&Video)

Just to put in perspective how bad this is.

When the amazon rainforest went up in flames it burnt 125,000 hectares. Australia so far has lost 970,000 hectares, and its only going to get worse



We are no longer the sunburnt country, we are the country on fire 🔥 #AUSTRALIAFIRES pic.twitter.com/AwnsSucKKT - Sharon (@PeaceChild4) November 12, 2019

"The fires still came at us even though we were very well prepared"



As Australia battles "catastrophic" bushfires, one mayor describes the terrifying scenes as fires consumed her town



[tap to expand] https://t.co/SdLUKMWodq pic.twitter.com/gWjRsJRFhS- BBC News (World) (@BBCWorld) November 12, 2019

What causes bush fires?



When was the worst fire in Australia?



Where do Bushfires occur in Australia?



How can Bush fires be prevented?

Who can pay back the suffering of wildlife?



Loss,Environmental and economic impact 🤔#Australiabushfires#Tiredearthpic.twitter.com/Q3DZFuQgpF - Prigith Joseph (@JosephPrigith) November 12, 2019

'We've never seen this many fires concurrently at emergency alert level.' - This POV footage shows what firefighters see as they fight Australia's historic wildfires pic.twitter.com/PwuRmwxkDx - NowThis (@nowthisnews) November 12, 2019

Australia is bracing for cataclysmic wildfires as strong winds, high temperatures and parched forests create some of the worst fire conditions the country has ever seen. https://t.co/ZRdSAefSAT - New York Times World (@nytimesworld) November 12, 2019

Ziare.

com

Un corp a fost descoperit in apropierea orasului Kempsey, din statul New South Wales (sud-est) - una dintre numeroasele zone afectate de incendiile de vegetatie, arata AFP. Potrivit Politiei, cadavrul ar putea apartine unui barbat de 58 de ani, care locuia intr-o cabana si nu mai fusese vazut de vineri.Alte trei persoane au murit in New South Wales, statul cel mai afectat de incendiile de vegetatie care au facut ravagii de-a lungul coastei de est a Australiei inca de vineri, provocate de vanturile violente, de temperaturile caniculare si de vegetatia uscata.Sute de case au fost deteriorate sau distruse si peste un milion de hectare de vegetatie au fost mistuite de flacari.Astfel de incendii se produc in fiecare an pe imensa insula-continent in timpul primaverii si verii australe, insa in acest an sezonul incendiilor de vegetatie a fost deosebit de timpuriu si de violent.