Incendiile din Australia au facut 12 morti. Oamenii se arunca in apa, ca sa se salveze de flacari

Numeroase vase participa la evacuarea persoanelor ramase izolate in zonele de coasta si transporta alimente si alte provizii pentru cei care nu necesita evacuare.In total,printre care si 3 pompieri voluntari. Aceste incendii au izbucnit dupa o perioada de trei ani de seceta.Alimentate de temperaturile in crestere si de vant, coloane de foc si fum au acoperit luni si marti mai multe localitati de coasta, obligand mii de localnici si de turisti sa se refugieze pe plaje. Multi dintre ei au intrat in apa pentru a se salva de flacari.Incendiile de vegetatie au distrus pana acum peste 4 milioane de hectare, iar conditiile favorabile duc la aparitia de noi focare aproape in fiecare zi. Miercuri sunt inca peste 100 de focare de incendii active in statul New South Wales (NSW), iar mii de pompieri lupta cu flacarile.Corpul unui barbat a fost descoperit miercuri dimineata in epava arsa a masinii sale, pe coasta sudica a statului New South Wales, iar autoritatile sustin ca numarul victimelor ar putea creste odata ce pompierii vor reusi sa patrunda in zonele grav afectate de incendii."Cu tristete raportam ca politia a confirmat inca trei decese in urma incendiilor de pe coasta de sud", a anuntat miercuri un reprezentant al politiei din Sydney. "Politistii se afla la lacul Conjola, unde o casa a fost complet distrusa de flacari iar locatarul este dat disparut", a adaugat el. Persoana disparuta are 72 de ani.Conform primelor estimari ale politiei, aproape 200 de gospodarii din New South Wales au fost distruse de flacari.In statul Victoria, patru persoane sunt in continuare disparute, conform unui anunt facut de premierul acestui stat, Daniel Andrews, dupa ce un incendiu extrem de puternic a izbucnit la Gippsland - o zona rurala aflata la aproximativ 500 km est de Melbourne.Aproximativ 4.000 de persoane din orasul Mallacoota, statul Victoria, s-au refugiat pe plaje dupa ce incendiile au blocat evacuarea pe drumul principal. Unii dintre localnici, care si-au petrecut noaptea la bordul unor mici ambarcatiuni, au sustinut ca doar schimbarea brusca a directiei vantului a facut sa nu se inregistreze victime."Focul continua sa se intensifice si apoi s-a lasat intunericul (din cauza fumului n.r.). Nu puteai nici sa-ti vezi mana daca o ridicai in fata ochilor. Apoi in intunericul deplin au inceput sa se vada sclipiri rosii si am inteles ca suntem in calea flacarilor. Cenusa a inceput sa cada din cer, urmata de taciuni aprinsi. In acel moment, lumea a inceput sa intre in apa. Din fericire, directia vantului s-a schimbat si focul ne-a ocolit", conform relatarii unui localnic din Mallacoota, citat de Reuters.La Milton, o mica localitate pe coasta de sud a statului New South Wales, oamenii au stat la cozi ore in sir pentru a putea cumpara orice mai ramasese pe rafturile magazinelor alimentare. Conform unui localnic, magazinul alimentar a limitat vanzarile la doar 6 produse de client, iar o pana de energie electrica a facut imposibila plata cu cardul.Conditiile meteorologice urmeaza sa devina din nou favorabile izbucnirii si extinderii incendiilor la sfarsitul acestei saptamani.Capitala Canberra a fost acoperita de o perdea groasa de fum, ce a dus la o crestere a nivelului de poluare a aerului de peste 20 de ori fata de nivelul maxim admis, iar autoritatile au lansat avertismente de sanatate.