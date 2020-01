Un orasel devastat de flacari din Australia a capatat 3.000 de litri de... bere

Ziare.

Asta pentru ca marina australiana le-a trimis vineri, printre alte provizii, 3.000 de litri de bere. Bautura a ajuns la un pub din oras, astfel incat oamenii sa nu se vada nevoiti sa renunte si la placerea de a bea o halba de bere in weekend, relateaza The Independent "Un pub fara bere este un lucru neplacut chiar si in cele mai bune timpuri. Pub-ul este in centrul comunitatilor locale si, dupa toate prin care au trecut locuitorii si pompierii din Mallacoota, putem cel putin sa ne asiguram ca se pot bucura de o bere", a spus Peter Filipovic, directorul producatorului de bere Carlton & United Breweries, care a furnizat bautura.Dupa ce singurul drum de acces in oras a fost distrus in noaptea de Anul Nou, Mallacoota se bazeaza acum pe marina australiana pentru aprovizionarea cu cele necesare.Transportul special a fost foarte apreciat de oameni, care si-au exprimat recunostinta pe Facebook, unde au aparut mesaje ca "Binecuvantata fie Marina" sau "Nu toti eroii poarta pelerine".Un purtator de cuvant al Fortelor australiene de aparare a declarat pentru CNN ca berea "va avea un impact pozitiv asupra moralului comunitatii" si ca nu "a ocupat inutil spatiul" altor tipuri de provizii.Mallacoota s-a confruntat in ultimele saptamani cu unele dintre cele mai puternice incendii de vegetatie din Australia, in jur de 4.000 de locuitori si de turisti refugiindu-se la un moment dat pe plaja din apropiere pentru a scapa de flacari. engin akyurt de la Pixabay C.S.