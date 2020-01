Incendiile din Australia: Sute de milioane de animale, poate chiar miliarde, au murit mistuite de flacari

Miliarde de animale decedate?

De la debutul incendiilor violente, in luna septembrie, cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata si o suprafata de doua ori cat cea a Belgiei a fost mistuita de flacari.Aceste incendii au fost, de asemenea, letale pentru vietuitoarele salbatice. Potrivit unui studiu recent,multe dintre ele in continuare active,si va fi nevoie de zeci de ani pentru ca speciile de vietuitoare salbatice afectate sa isi revina.Aceasta criza a evidentiat schimbarile climatice responsabile, potrivit oamenilor de stiinta, de acest sezon de incendii mai intens, mai lung si mai precoce ca niciodata.Guvernul australian a fost aratat cu degetul, fiind acuzat ca nu a raspuns corespunzator la aceasta criza si nu a luat masurile necesare in ceea ce priveste mediul., aminteste AFP.Un studiu realizat de Universitatea din Sydney estimeaza ca in statul New South Wales, cel mai afectat de aceste incendii de vegetatie, 480 de milioane de animale au murit incepand din septembrie. Aceste cifre sunt foarte ''prudente'', au subliniat autorii studiului intr-un comunicat emis vineri, iar bilantul deceselor ar putea fi ''considerabil mai mare''.Pentru a ajunge la aceasta cifra, cercetatorii au analizat estimarile privind densitatea populatiei acestor mamifere din zonele devastate de incendii. Cifra include mamifere, pasari si reptile, dar nu si insecte, lilieci sau broaste. Numarul animalelor care au pierit ''este probabil mult mai mare de 480 de milioane'', se arata in comunicat."Fauna salbatica din New South Wales este grav amenintata si sufera sub presiune crescanda a unei serii de amenintari, in special defrisarea terenurilor si schimbarile climatice", noteaza specialistii.Profesorul Andrew Beattie de la Universitatea Macquarie a declarat pentru AFP ca''Putem fi aproape siguri ca in zonele mari devastate de aceste vaste incendii majoritatea animalelor salbatice vor fi moarte'', a declarat profesorul de biologie. ''Flora si fauna vor disparea, printre acestea numarandu-se vietuitoare din lantul trofic cel mai mare, la care oamenii de multe ori nu se gandesc", a spus el.Populatiile de koala au fost afectate in mod special, deoarece aceste animale traiesc in copaci, se hranesc doar cu anumite tipuri de eucalipt si nu pot fugi rapid din calea flacarilor.Inainte de izbucnirea acestor incendii de vegetatie, numarul exemplarelor de koala din New South Wales si Queensland a scazut cu 42% intre anii 1990 si 2010, potrivit comitetului stiintific federal pentru specii pe cale de disparitie. Situatia disperata a acestor marsupiale a fost prezentata in Parlamentul australian."Incendiile au ars atat de puternic si atat de rapid incat a existat o mortalitate semnificativa a animalelor din copaci, insa aceasta este zona in continuare afectata de incendii si probabil ca nu vom gasi niciodata cadavrele", a spus in fata parlamentarilor Mark Graham, ecologist in cadrul Consiliului pentru Conservarea Naturii.Studii anterioare au demonstrat ca incendiile nu se propaga uniform - unele zone raman neafectate, chiar daca se afla in apropiere, altele sunt complet devastate. "In aceste zone care au ramas intacte sau care au avut cel mai putin de suferit fauna poate fi gasita, daca reuseste sa ajunga la ele", a explicat Beattie pentru AFP.Dand dovada de putin optimism, el considera ca, daca raman suficiente zone neatinse de incendii, padurile se vor regenera in timp. Pentru aceasta insa, conditiile trebuie sa se imbunatateasca rapid.Intrebat despre o posibila speranta de repopulare cu fauna salbatica a zonelor cele mai afectate, profesorul estimeaza ca acest lucru depinde de factori precum precipitatiile, clima si exploatarea forestiera. Potrivit spuselor sale, o revenire la normal ar putea dura pana la 40 de ani.Reactia, in special din partea guvernului federal, a fost ''in mod lamentabil lenta, iar atitudinea lor este inca lamentabil de dezinvolta'', a declarat profesorul. ''Este vorba despre responsabili politici la nivel federal care au foarte putine cunostinte despre mediu si, prin urmare, nu au perceput catastrofele care urmau", a precizat el.