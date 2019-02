Inundatii devastatoare in Australia, cum n-au fost in ultima suta de ani: Pe strazi umbla crocodili (Video)

Avertisment de la politie: In apa gasiti crocodili si excrementele vecinilor

Militarii, care au distribuit 70.000 de saci cu nisip, au folosit luni vehicule amfibie pentru a recupera locuitori urcati pe acoperisul caselor, in contextul in care un diluviu face ravagii in statul Queensland.Nordul tropical al imensei insule-continent este obisnuit, in acest anotimp, cu ploi musonice. Insa precipitatiile din ultimele zile depsesc cu mult nivelul normal, mai ales in orasul de coasta Townsville.Autoritatile au fost nevoite, duminica, sa deschida vane in lupta impotriva inundatiilor, eliberand astfel torente de apa."Noi n-am vazut niciodata atata apa in viata noastra", a declarat Gabi Elgood, un jurnalist la un post de radio local. "Credeam ca nu se poate mai mult, insa ploaia nu se opreste".La Townsville, multe masini au fost aproape in intrgime acoperite de apa. Iar locuitorii, privati de curent, nu sunt amenintatii doar de inundatii.Publicatia Townsville Bulletin a anuntat ca au fost vazuti pe strazi crocodili marini. Autoritatile au lansat avertismentul ca locuitorii sa nu se apropie de zonele respective."Daca ideea de a va intalni cu un crocodil nu este de ajuns sa va descurajeze sa va duceti sa va jucati in apa, trebuie sa va ganditi ca s-ar putea sa mergeti prin excrementele vecinului", a avertizat, intr-un comunicat, Politia din Queensland.Asemenea preciptatii "nu sunt un eveniment care are loc la 20 de ani, ci odata la 100 de ani", a subliniat sambata premierul din Queensland Annastacia Palaszczuk.Biroul australian de meteorologie a avertizat, duminica, cu privire la noi ploi si riscul unor tornade si rafale violente de vant in zilele urmatoare. Aproape 20.000 de locuitori risca sa fie inundati in cazul in care ploile continua, potrivit Biroului.Scoli si tribunale raman inchise luni. Peste 16.000 de persoane nu au curent, potrivit unei purtatoare de cuvant a grupului de distributie a electricitatii Ergon Energy Emma Oliveri.Principala artera care leaga nordul Australiei de restul Coastei de Est este blocata, ceea ce alimenteaza temeri cu privire la penurii de alimente.Supermarketurile Woolworths au "inchiriat doua avioane cahrter pentru a trimite 3.000 de tone de produse proaspete si bunuri de prima necesitate" la Cairns, cel mai mare oras din nord, a anuntat o reprezentanta a grupului, Tina Anandji.Australia tocmai a inregistrat cea mai calda luna ianuarie din toate timpurile, care a agravat seceta in estul si sudul tarii si a alimentat focuri de vegetatie.Calduri puternice nu sunt rare in timpul verii australe. Insa, potrivit unor experti, modificarile climatice au provocat cresterea temperaturilor - atat pe uscat cat si in mare -, ceea ce creste numarul zilelor extrem de calde si riscul unor incendii.