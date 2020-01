Leonardo DiCaprio doneaza 3 milioane de dolari pentru combaterea incendiilor din Australia: Ce alti artisti au mai donat

Ziare.

Organizatia Earth Alliance, condusa de DiCaprio, arata capentru a veni in ajutorul "reactiilor internationale la incendiile de vegetatie catastrofale".Actorul premiat cu Oscar este unul dintre presedintii Earth Alliance, organizatie lansata in 2019 cu scopul de a combate efectele schimbarilor climatice si amenintarile la adresa biodiversitatii. organizatia mai este condusa de Laurene Powell Jobs si de Brian Sheth.Sicatre o organizatie care se ocupa de pompierii si serviciile de urgenta din zonele afectate de incendii.Incendiile de vegetatie au ucis peste 25 de persoane si au distrus 2.000 de locuinte in Australia incepand din luna septembrie. Mii de oameni au suferit din cauza evacuarilor, intrucat incendiile imprevizibile au cuprins peste 10,3 milioane de hectare de pamant. Se estimeaza ca un miliard de animale si-ar fi pierdut viata in urma dezastrului.