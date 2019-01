Mesaj gresit de Anul Nou, proiectat pentru un milion de persoane: "Oh, nu, este 2018 din nou!"

Happy New Year 2019. @sydney; is it typo error? pic.twitter.com/95vhOcNaWo - Gyanendra Regmi (@Gyanendra_Regmi) December 31, 2018

Ziare.

com

S-a intamplat la un spectacol pirotehnic pregatit pentru Anul Nou la care au fost lansate 8,5 tone de artificii si la care au participat aproximativ un milion de persoane.Ziarul australian Sa si titrat pe prima pagina: "Oh, nu, este 2018 din nou".Greseala a fost reperata de cativa dintre spectatori, care au publicat diverse imagini pe retelele de socializare. Unii dintre utilizatorii de Twitter au vorbit despre "ziua cartitei", referire la filmul din 1993 cu Bill Murray, scrie Digi 24.Anna MacInerney, sefa echipei care a organizat evenimentul, a spus ca nu a fost "incantata" de greseala si ca incearca sa treaca peste."Dureaza 15 luni sa organizam un eveniment de o asa amploare. A fost o greseala, insa putem spune clar ca, in realitate, suntem in 2019. Ne concentram pe marile lucruri care au fost realizate noaptea trecuta", a spus ea.