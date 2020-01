Misiune secreta pentru salvarea unor "copaci-dinozaur" de infernul din Australia

Ziare.

Mai putin de 200 dintre acesti arbori protejati mai exista in stare naturala, ascunsi intr-un defileu din Blue Mountains, o zona situata la nord-vest de Sydney si inclusa in patrimoniul mondial al umanitatii, informeaza AFP.Regiunea a fost afectata de unul dintre incendiile uriase care devasteaza Australia de mai multe luni."O misiune de protectie a mediului fara precedent" a fost organizata pentru salvarea acestor arbori, a declarat intr-un comunicat Matt Kean, ministrul Mediului din New South Wales, un stat din sud-estul Australiei.Specia acestor pini pretiosi, veche de peste 200 de milioane de ani, era considerata disparuta de pe Terra pana cand situl a fost descoperit in 1994 in New South Wales, in parcul natural Wollemi, de unde vine si denumirea lor.Localizarea acestor pini, denumiti uneori "copaci-dinozaur", este un secret foarte bine pastrat, pentru a-i proteja de orice forma de contaminare ce ar putea fi adusa de vizitatori.La sfarsitul anului 2019, cand flacarile se apropiau de zona protejata, pompierii australieni au condus avioane de tip bombardier din care au aruncat cantitati mari cu o substanta ce intarzie arderea, dispusa pe sol intr-un inel protector in jurul pinilor.Pompieri specializati au coborat in canionul in care se ascund arborii si au instalat un sistem de irigatii pentru a le furniza umiditatea necesara, au explicat oficialii australieni.Dupa descoperirea lor in 1994, mai multe exemplare de pini Wollemi au fost repartizate in gradini botanice din lumea intreaga, pentru a se asigura conservarea speciei. Insa canionul care tocmai a fost salvat de incendiu esteSitul in sine este, la randul lui, foarte bine protejat. "Vizitele ilegale raman o amenintare pentru supravietuirea pinilor Wollemi in stare salbatica, din cauza riscurilor de strivire a lastarilor si de introducere a unor maladii ce ar putea sa devasteze populatia ramasa", a declarat Matt Kean.Din octombrie, incendiile de vegetatie australiene au facut 28 de morti, au distrus peste 2.000 de locuinte si au ars 10 milioane de hectare - o suprafata mai mare decat cea a Coreii de Sud sau decat cea a Portugaliei.Aproape 1 miliard de animale ar fi pierit in aceste incendii si numeroase specii sunt in prezent amenintate cu disparitia, potrivit organizatiilor de mediu.