Australia: Mii de rezervisti, chemati sa ajute la stingerea incendiilor scapate de sub control. Numarul mortilor a ajuns la 23

"Aceasta decizie permite sa avem mai multi oameni pe teren, mai multe avioane pe cer, mai multe nave pe mare", a declarat Scott Morrison, criticat pentru modul in care a gestionat incendiile violente care dureaza din septembrie.Un general a fost numit pentru a superviza interventia armatei, iar HMAS Adelaide - o nava de debarcare pentru elicoptere - a fost implicata in actiunile de lupta contra focului.De mai multe luni, armata australiana este implicata in actiunile de stingere a incendiilor, desfasurand operatiuni de recunoastere aeriana, cartografie, cautare si salvare, logistica si sprijin aerian.Circa 2.000 de militari sunt deja implicati in actiunile de stingere a focului."Guvernul nu a luat aceasta decizie superficial", a afirmat ministrul Apararii, Marise Payne. "Este pentru prima data cand sunt mobilizati atat de multi rezervisti. Cred ca este pentru prima data in istoria tarii noastre", a subliniat ea.Acest anunt intervine in contextul in care premierul Scott Morrison este de mai multe saptamani tinta criticilor din cauza gestionarii actualei crize.Sfarsitul de saptamana nu aduce vesti bune, fiind asteptate evolutii catastrofale.Temperaturile caniculare asteptate sambata - depasind 40 de grade Celsius - vor fi insotite de vanturi violente, care risca sa inteteasca unele incendii de vegetatie care ard in intreaga tara de patru luni, majoritatea scapate de sub control.De la inceputul anotimpului de incendii, in septembrie, cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata, alte zeci sunt date disparute si peste 1.300 de case s-au transformat in cenusa."Numarul deceselor la nivel national din sezonul actual de incendii, care a inceput in septembrie, este de 23", a declarat premierul Scott Morrison.O suprafata de doua ori mai mare decat Belgia a ars.