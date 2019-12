Nou record de caldura in Australia, al doilea inregistrat in doua zile

Ziare.

Noua valoare a depasit cu un grad precedentul record (40,9 grade C), care fusese stabilit marti , informeaza AFP. Anterior, recordul pentru cea mai calduroasa zi inregistrata in Australia data din ianuarie 2013 (40,3 grade C).Aceasta canicula exceptionala este deosebit de ingrijoratoare intr-o tara care a fost deja devastata in ultimele luni de sute de incendii de vegetatie.Situatia nu pare sa se amelioreze, in contextul in care recordul absolut de temperatura pentru luna decembrie in Australia a fost doborat joi: mercurul a urcat pana la 49,8 grade C in localitatea Eucla din statul Australia de Vest.Precedentul record absolut pentru luna decembrie fusese stabilit la Birdsville, in statul Queensland, in anul 1972 (49,5 grade C).