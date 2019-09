O australianca a ajuns la spital dupa ce a inghitit un ac dintr-o capsuna

Ziare.

Potrivit presei locale, la un supermarket din Melbourne a fost descoperit un ac de cusut intr-o capsuna, incidentul fiind adus la cunostinta autoritatilor pe 10 septembrie. Un al doilea caz a fost descoperit luni, informeaza Xinhua.Intr-o declaratie pentru postul 3AW Radio, David Chapman a spus ca fiica lui vitrega in varsta de 30 de ani a fost transportata la spital dupa ce a mancat o capsuna."A luat o muscatura si a iesit la iveala un ac mare, cam cat toata lungimea capsunii", a precizat acesta. "A fost foarte socata si foarte surprinsa de acest lucru", a mai spus el."Intrucat a resimtit jena la nivelul gatului, am transportat-o la camera de garda unde a facut radiografii care au confirmat ca nu este vorba despre ceva metalic, ci despre ceva blocat la nivelul gatului, care se deplaseaza in jos", a precizat Chapman.In urma celor 200 de incidente produse la sfarsitul lui 2018, sectorul capsunilor din Australia a fost grav afectat, numeroase produse fiind scoase de la comercializare, iar prejudiciile fiind estimate la 12 milioane de dolari australieni.Cultivatorii spera ca anul acesta industria capsunilor sa revina la normal, dupa arestarea si condamnarea unui barbat de 50 de ani care lucra la ambalarea capsunilor.Politia a deschis o ancheta referitoare la incidentele recente.