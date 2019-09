O femeie a dezvoltat 2.500 de personalitati, dupa ce a fost violata, in copilarie, in mod repetat de tatal ei (Video)

Ziare.

com

Jenny Haynes, fiica si victima pedofilului, a declarat tribunalului ca dupa aceasta sentinta nu mai vrea sa se gandeasca la tatal sau violator. Victima, in varsta acum de 49 de ani, a cerut ca tribunalul sa recunoasca in sentinta necesitatea de a incheia cazul pentru a-si putea continua viata.Judecatoarea Sarah Hugget, de la un tribunal din Sidney, a precizat in sentinta sa impotriva lui Richard Haynes, in varsta de 74 de ani, ca agresorul nu poate solicita libertatea conditionata pana in 2050 pentru delictele comise impotriva fiicei sale.De la 4 pana la 11 ani, Jenny Haynes, al doilea copil dintre cei trei ai lui Richard Haynes, a fost violata in mod regulat de tatal ei in mod violent, inclusiv torturata, cand locuia in Sydney. In 1981, cand avea 11 ani, familia s-a reintors in Marea Britanie, unde ulterior parintii au divortat.Pentru a mentine tacerea asupra abuzurilor sexuale, tatal o ameninta ca o va omori pe mama ei si o supunea unei maltratari psihice care i-a provocat tulburari mentale.Pentru a putea supravietui dramei si durerii provocate de abuzuri, Jenny Haynes, care a renuntat la anonimatul oferit victimelor abuzurilor sexuale de justitia australiana, sufera de tulburari de comportament si de identitate disociativa prin care a dezvoltat 2.500 de personalitati."Sunt emotionata ca tati m-a vazut si m-a auzit azi", a spus cu un zambet larg si entuziasm copilaresc Symphony, fetita de 4 ani si una dintre cele 30 de personalitati care au depus marturie impotriva lui Richard Haynes.Jenny s-a referit la Symphony ca la cea "care ne-a salvat vietile", insa apoi a aparut Muscles - alta dintre personalitati - care a inceput sa blesteme si sa-l numeasca "ticalos" pe tatal sau.Richard Haynes s-a declarat vinovat dupa marturia fiicei sale, "nu pentru ca ar fi fost tulburat de enormitatea faptelor sale, ci pentru ca nu a putut sa o puna la punct pe 'Symphony' care a povestit cu lux de detalii ceea ce i-a facut tatal ei in toti acesti ani.