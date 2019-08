O femeie a fost injunghiata la Sydney de un barbat care striga "Allah Akbar". Oamenii de pe strada l-au prins inaintea Politiei (Video)

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney's CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp - Andrew Denney (@Andrew_Denney) August 13, 2019

Dramatic video shows knife-wielding man restrained by members of the public after allegedly stabbing one person and attempting to stab multiple others in Sydney, Australia, police and witnesses say. https://t.co/d7ePSIwyCW pic.twitter.com/A4Y9QTgtq6 - ABC News (@ABC) August 13, 2019

Politia a confirmat arestarea atacatorului si a anuntat ca victima se afla in stare "stabila", arata AFP.Barbatul a fost imobilizat initial de mai multi oameni care au inceput sa il urmareasca pe strada. Atacatorul a fost prins, iar barbatii respectivi au pus pe el doua scaune pentru a-l imobiliza.Imagini difuzate de presa australiana surprind un barbat care sare pe capota unei masini urland "Allah Akbar", agitand un cutit si tipand "omorati-ma!".O martora a scenei, Megan Hayley, a declarat pentru AFP ca agresorul, inarmat cu un imens cutit de bucatarie, a urmarit alte persoane in cartierul de afaceri din Sydney, dupa ce a injunghiat o femeie."Cinci sau sase persoane s-au lansat in urmarirea sa, pentru a-l opri", a declarat ea, "si au reusit sa-l prinda si sa-l imobilizeze".Iata si momentul prinderii atacatorului: