Peste 100 incendii de vegetatie au facut ravagii in Australia (Foto&Video)

Wind and Heat, makes the firefighter's job horrendous here in Australia..Thank you to Qld Fire Brigade for your quick response today...How quickly did things progress!! Great Job!! pic.twitter.com/jGz2VtivHT - Fiona Coles (@lochlincoles) September 7, 2019

As I was saying ... massive heat event in Antarctica, now heading for Australia. Everything around us already on fire, thick smoke everywhere. Hey, it's Spring and should be cool and raining. https://t.co/yk9gP3T5mQ pic.twitter.com/6GiCxq64gb - Earle de Blonville (@EarldeBlonville) September 7, 2019

Ziare.

com

Queensland si New South Wales sunt afectate sambata de incendii. Biroul national de meteorologie a anuntat ca seceta va continua.In statul Queensland, aflat in nord-est, prim-ministrul Annastacia Palaszczuk a spus ca 51 de focare erau active sambata si ca 17 case au fost distruse, iar riscul a ramas unul ridicat desi temperaturile au mai scazut.In New South Wales, cel mai populat stat australian, peste 65 de focare erau active sambata, iar Rural Fire Service a emis o avertizare privind trei dintre ele."Peste 500 de pompieri continua sa protejeze casele si muncesc sa controleze focul in conditii dificile", a transmis RFS.Prima saptamana de primavara din Australia nu este de obicei o perioada in care exista un risc mare de incendii, insa coasta de este a inregistrat in ultimii doi ani cantitati reduse de ploaie, sub medie, astfel ca seceta a afectat regiuni mari.