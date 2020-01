Peste 180 de oameni au fost arestati in legatura cu incendiile de vegetatie din Australia

Ziare.

Arestarile au inceput in luna noiembrie 2019 si au legatura cu 205 incendii provocate intentionat sau din neglijenta, potrivit autoritatilor.New Tang Dynasty Television relateaza ca au fost retinute 183 de persoane in statele australiene Queensland, New South Wales (NSW), Victoria, Australia de Sud (South Australia) si Tasmania.In NSW, 24 de oameni au fost retinuti si acuzati de aprinderea deliberata a focurilor, intrucat au dat foc vegetatiei uscate din propria curte, insa nu s-au asigurat ca au si stins flacarile.Apoi, alte 47 de persoane sunt acuzate ca au provocat incendii din neglijenta, dupa ce au aruncat in mod necorespunzator o tigara aprinsa in aer liber.Totodata, in Queensland, politia a ajuns la concluzia ca 103 incendii au fost aprinse in mod deliberat, iar 98 de persoane - dintre care 67 sunt minore - au fost gasite vinovate.Sute de incendii de vegetatie au devastat Australia in ultimele luni, omorand cel putin 25 de persoane si sute de milioane de animale.