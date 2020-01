Pink doneaza jumatate de milion de dolari pentru pompierii din Australia

Ziare.

com

Peste 20 de persoane au murit si milioane de animale si-au pierdut viata in urma incendiilor care au facut ravagii pe acest continent in ultimele luni.Cel putin opt persoane au decedat saptamana aceasta in New South Wales si Victoria, cele mai populate state australiene, unde in prezent sunt active peste 200 de incendii.Cantareata este una dintre numeroasele celebritati care au vorbit in public despre incendii, dezvaluind ca va dona jumatate de milion de dolari americani intr-o postare pe Twitter."Sunt total devastata urmarind ce se intampla in Australia cu aceste incendii groaznice", a scris ea."Promit sa fac o donatie 500.000 de dolari direct serviciilor locale de pompieri care lupta din greu in primele linii. Sunt cu inima alaturi de prietenii si de familia din Oz", a adaugat cantareata.Alte vedete, precum Kylie Minogue si Naomi Watts, si-au impartasit la randul lor gandurile despre incendiile din Australia pe social media, manifestandu-si ingrijorarea pentru soarta oamenilor si animalelor care au de suferit de pe urma acestora, dar si admiratia pentru eforturile depuse de pompieri.Premierul australian Scott Morrison, criticat pentru raspunsul autoritatilor la aceasta criza, a anuntat sambata mobilizarea a 3.000 de militari rezervisti pentru a face fata incendiilor de vegetatie care devasteaza in prezent tara.