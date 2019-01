Mai multe colete suspecte au fost trimise la consulate si ambasade din Australia

Ziare.

Aceste colete, care nu sunt dupa toate probabilitatile unele periculoase, sunt in continuare examinate. Ele au fost livrate la mai multe adrese din Capitala si din marele oras din sudul Australiei, a confirmat Politia, conform AFP."Aceste pachete sunt examinate de serviciile de urgenta", a precizat intr-un comunicat politia federala australiana.Consulatul britanic din Melbourne a fost unul dintre primele vizate. "Suntem in legatura cu politia federala si autoritatile locale cu privire la aceasta situatie. Toti angajatii nostri sunt sanatosi si in siguranta", a declarat un purtator de cuvant al misiunii diplomatice britanice.Consulatul SUA in Melbourne a anuntat la randul sau ca a primit "un pachet suspect", care a fost preluat de pompierii din oras si de politia federala, care a declansat o ancheta.Vic Emergency, o agentie insarcinata cu situatiile de urgenta si aflata in subordinea guvernului statului Victoria, a carui capitala este Melbourne, a dezvaluit mai multe cazuri de colete suspecte descoperite in oras, inclusiv langa misiuni diplomatice ale Spaniei, Japoniei, Egiptului, Indiei si Pakistanului.