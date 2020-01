Pompierii australieni au obtinut o victorie importanta in lupta cu flacarile

Ziare.

Flacarile au izbucnit in respectiva regiune inca de la finele lunii octombrie 2019 si au devastat, de atunci, nu mai putin de 512.000 de hectare de vegetatie.Veste este una buna si le da australienilor speranta."A fost un efort la care au luat parte nu doar forte locale, ci unele din mai multe state, forte federale. Si agentii internationale au venit sa ajute.Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a luat mai mult decat ne asteptam. Dar am reusit", transmit pompierii din districtul Hawkesbury, intr-o postare pe Facebook.Cu toate acesta, avertizeaza pompierii, australienii n-ar trebui sa se relaxeze, pentru ca mai e mult pana cand batalia cu flacarile sa fie castigata, pe continent.Reamintim ca inca de toamna trecuta, Australia este devastata de incendii. Sute de mii de hectare de vegetatie au ars si mii de animale salbatice si-au pierdut viata in flacari. Din cauza valului de caldura care a lovit continentul, focul a fost imposibil de oprit. S-a pus chiar problema unor incendii aprinse intentionat , in unele dintre cele mai afectate state. Cercetarile sunt inca in curs, dar autoritatile se concentreaza, in principal, pe stingerea flacarilor.Mai multe state au trimis oameni in Australia pentru a sustine lupta cu focul. MAI a anuntat recent ca are forte pregatite pentru a le oferi australienilor sprijin.In plus, mai multe vedete, printre care Pink si Leonardo di Caprio au donat sume mari de bani pentru a ajuta la combaterea incendiilor.