Prim-ministrul australian e criticat de pompieri, pentru cum a gestionat criza incendiilor

De sambata, pe retelele de socializare a devenit viral un videoclip cu declaratia unui pompier, Paul Parker, in varsta de 57 de ani, care il insulta pe seful guvernului.Intrebat duminica de AFP, el a explicat ca este "consternat" de actiunile guvernului, "in special de Scott Morrison".Ascultandu-l pe premier spunand ca mii de pompieri voluntari vor sa vina pe teren pentru a se lupta cu flacarile, Parker a izbucnit furios: "Esti un idiot, amice!", a declarat el pentru AFP ca si cum s-ar adresa premierului. "Vino pe teren sa vezi ce induram. Nu ai nicio idee, tipule. Guvernul nu are nicio idee".El a explicat ca pompierii isi "pun viata in joc" pentru a stinge flacarile."Asta ne place sa facem, prietene, sa ne punem viata in joc", a continuat el ironic. "O fac pentru vecinii mei, pentru satul Nelligen si pentru australieni"."Nu o fac pentru Scott Morrison sau pentru vreun ticalos din Guvern".Seful serviciilor rurale de pompieri din Noul Wales de Sud, Shane Fitzsimmons, a criticat si el duminica felul in care guvernul comunica, declarandu-se "dezamagit" sa afle prin intermediul presei deciziile anuntat sambata de Morrison care a chemat 3.000 de rezervisti militari pentru a-i ajuta pe pompieri.Fitzsimmons a criticat la radio 2GB o lipsa "elementara de curtoazie profesionala" atunci cand premierul a spus ca ziua de sambata a fost "foarte, foarte aglomerata", afirmand ca acest lucru nu a fost "satisfacator".In urma cu cateva zile, un pompier a refuzat sa-i stranga mana premierului in timpul unei vizite pe teren.Duminica, Morrison a respins criticile, afirmand ca urgenta momentului este lupta contra incendiilor.