Pungile din plastic de unica folosinta au fost interzise in doua state australiene

Ziare.

com

Interdictia se aplica in statele Queensland si Western Australia, ceea ce inseamna ca toate regiunile din Australia, cu exceptia New South Wales, au acum in vigoare restrictii referitoare la pungile din plastic.Potrivit noilor reglementari, comerciantii nu mai au voie sa ofere clientilor pungi din plastic de unica folosinta, cu o grosime mai mica de 0,035 de milimetri.Potrivit administratiei din Queensland, un comerciant care va furniza tipul de pungi supuse interdictiei poate fi amendat cu pana la 6.300 de dolari australieni, echivalentul a 4.600 de dolari americani, pentru fiecare nerespectare a noii reglementari.Coles, al doilea cel mai mare lant australian de supermarketuri, precum si retailerul IGA au renuntat, incepand de duminica, la pungile din plastic de unica folosinta.Australienii au folosit pungile din plastic in cantitati impresionante. Potrivit organizatiei din domeniul mediului Clean Up Australia, australienii arunca circa 7.150 de pungi din plastic intr-un minut.In statul Queensland au fost distribuite un miliard de pungi de cumparaturi intr-un an, potrivit unei estimari guvernamentale.Potrivit lui Terrie-Ann Johnson, directoarea Clean Up Australia, interdictia va avea un "impact semnificativ"."Aproximativ cinci miliarde de pungi din plastic sunt oferite in fiecare an de comerciantii australieni. Masura va reduce considerabil acest lucru", a precizat aceasta pentru DPA.Pungile din plastic au inceput sa fie folosite pentru prima data in Australia in 1977."Acest lucru inseamna ca aproape doua generatii au folosit exclusiv pungi din plastic pentru cumparaturi si alimente. Multi au crezut ca este un drept care li se cuvine, nu au stiut sau nu au inteles impactul devastator al acestor pungi din plastic si a altor produse din plastic asupra mediului", a mai spus Johnson.Aceasta a mai spus ca pungile din plastic mai groase si mai rezistente, disponibile contra-cost in supermarketuri, nu sunt la fel de nocive pentru mediu ca cele de unica folosinta."Deoarece pungile mai grele nu plutesc la suprafata oceanului, nu sunt la fel de nocive pentru mediu. In general, plasticul este daunator si cea mai mare parte ajunge in ocean sub forma particulelor de microplastic. Asa ca interzicerea pungilor subtiri din plastic este doar o solutie provizorie", a mai spus aceasta.Potrivit unui evaluari, dupa implementarea interdictiei din 2014 in regiunea Australian Capital Territory, cantitatea anuala de pungi din plastic aruncate a scazut de la 266 de tone la 171 de tone.Saptamana trecuta, parlamentul australian a recomandat interzicerea altor produse de unica folosinta din plastic, precum recipientele pentru mancarea la pachet sau paharele din plastic pentru cafea.Prima initiativa care interzicea complet produsele din plastic a fost introdusa in Bangladesh in 2002, dupa ce gunoiul format din pungi de plastic a blocat canalele de evacuare a apei in timpul ploilor torentiale, iar regiuni semnificative din tara au fost inundate.Potrivit oamenilor de stiinta, peste sase milioane de tone de gunoaie sunt deversate in fiecare an in oceane, iar un procent de 80% din aceasta cantitate este formata din plastic. Pungile din plastic reprezinta 10%.Plasticul provoaca decesul a aproximativ un milion de pasari marine si a 100.000 de mamifere marine in fiecare an. Testoasele, balenele si pasarile confunda plasticul cu hrana si se prind in resturile din plastic, care le pot provoca rani sau chiar decesul.