Rasturnare de situatie in Australia: Laburistii au pierdut un "vot imposibil de pierdut"

"Intotdeauna am crezut in miracole", a declarat el in fata sustinatorilor sai din Sydney care sarbatoreau victoria. "Si in seara asta ne-am asigurat inca unul", a adaugat acesta, relateaza CNN.A fost o intorsatura uimitoare intrucat sondajele de opinie din timpul campaniei indicau o victorie clara a Partidului Laburist. Analistii spun acum ca Laburistii au pierdut un "vot imposibil de pierdut".Flancat de sotia si fiicele sale, premierul Scott Morrison si-a dedicat victoria surpriza "australienilor discreti"."Sunt australienii care au muncit din greu, au inceput o afacere, au inceput o familie, si-au cumparat o casa", a spus el in uralele publicului."Acestia sunt australienii discreti care au castigat o mare victorie in seara asta", a declarat Morrison.Morrison s-a angajat sa "se intoarca la munca" cat mai curand posibil. "Suntem o tara uimitoare de oameni uimitori. Dumnezeu sa binecuvanteze Australia !", a adaugat acesta.Liderul opozitiei australiene Bill Shorten a admis infrangerea in fata primului ministru Scott Morrison in scrutinul general din Australia, scrie Associated Press.Shorten a facut anuntul in fata sustinatorilor Partidului Laburist sambata seara in Melbourne.Shorten a spus: "Este evident ca Partidul Laburist nu va putea sa formeze urmatorul guvern, asa ca, in interesul national, cu putin timp in urma,".Sambata, televiziunea australiana a anuntat victoria coalitiei conservatoare a Partidului Liberal-National al lui Morrison care a obtinut 74 din cele 151 de locuri din camera inferioara a Parlamentului, 65 de locuri pentru Partidul Laburist si 12 locuri au ramas nedecise.Canalul 9 a anuntat 73 de locuri pentru coalitie, 61 pentru laburisti si 17 nedecise.Pentru formarea unui guvern majoritar sunt necesare 76 de locuri.