Situatie critica in Australia: Mai multe incendii de padure au fuzionat intr-un "mega-focar". Focul arde necontrolat la nord de Sydney

"Plecati imediat"

Ziare.

com

Un responsabil de rang inalt al pompierilor din statul australian New South Wales, Rob Rogers, a declarat ca "probabil mai mult de opt incendii" s-au reunit intr-un singur focar gigantic care arde pe 300.000 de hectare, intr-o zona cu o lungime de aproximativ 60 de kilometri.Incendiul devasteaza o regiune aflata la o ora de mers cu automobilul de Sydney, care resimtea acut, vineri, efectele fumului toxic.Rob Rogers a vorbit si despre o forma de neputinta a pompierilor locali in fata amplorii neobisnuite a acestui incendiu. Pompierii nu au putut sa faca altceva decat sa organizeze evacuarea rezidentilor, sa incerce sa protejeze locuintele si sa spere o incheiere rapida a secetei si o oprire a vanturilor care contribuie la propagarea flacarilor."Nu putem sa oprim aceste incendii. Ele vor continua pana cand conditiile meteo se vor schimba si abia atunci vom face tot ce putem pentru a incerca sa le izolam", a declarat el pentru postul public de televiziune ABC."Cel mai bun lucru de facut este sa incercam sa protejam locuintele si oamenii", a adaugat pompierul australian.De aproximativ trei luni, incendiile au devastat diverse zone din estul Australiei. Astfel de fenomene se produc frecvent odata cu apropierea verii australe, insa ele au aparut mai devreme in acest an si sunt deosebit de violente.Oamenii de stiinta estimeaza ca incalzirea climei contribuie la crearea unor conditii favorabile pentru declansarea incendiilor.Inregistrari video ingrijoratoare realizate de pompierii locali circulau vineri, prezentand avansarea rapida a unui veritabil zid de flacari in fata lor in noaptea de joi spre vineri in Orangeville, o localitate aflata la mai putin de 100 kilometri vest de Sydney."Inregistrarea video a fost difuzata pentru a va arata motivul pentru care trebuie sa ascultati avertismentele pompierilor", se afirma intr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a cazarmii de pompieri din Ingleburn."Daca resedinta voastra nu a fost pregatita pentru sezonul incendiilor de padure si daca nu sunteti siguri ca o puteti apara, atunci plecati imediat!", au avertizat pompierii australieni.In Walkabout Wildlife Park, un parc animalier aflat in apropiere de Sydney, 300 de exemplare au trebuit sa fie evacuate, inclusiv soparle, caini dingo, pauni si marsupiale.Coordonatorul pompierilor din zonele rurale din New South Wales, Shane Fitzsimmons, a anuntat ca mai multe echipaje de pompieri americani si canadieni le-au venit in ajutor.Acesti experti trebuie sa coordoneze mai ales folosirea bombardierelor care arunca din aer cantitati mari de apa si care transporta echipamente grele, folosite pentru a crea culoare intre focare.Peste 600 de case au fost distruse si sase persoane au murit. Bilantul este mai putin ridicat in comparatie cu anul cu cele mai multe victime, 2009, cand aproape 200 de oameni au decedat din cauza incendiilor.Insa amploarea zonelor devastate in 2019 este fara precedent.Se estimeaza ca 2 milioane de hectare au fost distruse de flacari, un teritoriu echivalent cu jumatate din suprafata Elvetiei.