Stare de urgenta in Australia, care se confrunta cu cele mai periculoase incendii din istorie

🔥 Bushfires and grassfires can be unpredictable and devastating. Making a plan now could save your life and your loved ones too ✅ For more info visit https://t.co/4LoPV0wdzi #PlanActSurvive pic.twitter.com/N5UMg3Najo - CFA Updates (@CFA_Updates) November 10, 2019

CFA send over 300 personnel to NSW bushfires https://t.co/ms69WA6q0W pic.twitter.com/npuAbHTL7V - CFA Updates (@CFA_Updates) November 11, 2019

This is what confronted fire fighters in Yeppoon over the weekend. @abcbrisbane #bushfires #yeppoon

Pic Matthew Dinte pic.twitter.com/DGCFRp47fY - Shelley Lloyd (@shelleymlloyd) November 10, 2019

This terrifying footage, shot by volunteer firefighter Allan Gadsby at the blaze near Yeppoon, shows the crazy conditions firies face out in the field https://t.co/gLT1pk3pjX pic.twitter.com/o0OKC6zyZX - Dan Smith (@0DanSmith) November 11, 2019

Ziare.

com

Sefa executivului local Gladys Berejiklian a anuntat ca declara stare de urgenta din cauza "conditiilor climatice catastrofale prognozate pentru aceasta saptamana, in special marti, cu vreme calda si vant puternic"."Conditiile climatice catastrofale inseamna ca lucrurile se pot schimba foarte repede", a spus ea la Sidney, avertizandu-i pe oameni: "Pentru Dumnezeu, stati departe de zona de savana".Starea de urgenta ii da Serviciului de pompieri rural si comandantului sau prerogative extinse de a mobiliza toate resursele statului, sa coordoneze evacuari, sa opreasca alimentarea cu gaz, electricitate si apa, precum si sa foloseasca alte facilitati, afaceri sau cladiri.New South Wales este statul australian cu cea mai mare populatie.Cel putin trei oameni au murit si circa 100, printre care si 20 de pompieri, au fost raniti in incendiile de vegetatie care au inceput saptamana trecuta. Peste 150 de locuinte au fost avariate de incendii.Aproape un milion de hectare de pamant au ars pana acum, cat in toate cele trei sezoane de incendii anterioare, potrivit autoritatilor.In prezent, exista 60 de incendii active - din care 40 sunt scapate de sub control dar nu au ajuns inca la un nivel de urgenta - in intreg statul, potrivit Serviciului de pompieri rural.Locuitorii se confrunta cu "ceea ce ar putea fi cea mai periculoasa saptamana de incendii de vegetatie cu care aceasta natiune s-a confruntat vreodata", a declarat luni David Elliott, ministrul al serviciilor de urgenta in New South Wales