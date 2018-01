Sute de documente ultrasecrete au fost gasite in mobile vechi vandute de ocazie

Ziare.

com

Cele doua piese de mobilier au fost cumparate "pe nimic" intr-un magazin din Capitala specializat in revanzarea de mobilier provenind de la Guvern, a dezvaluit, miercuri, postul australian de televiziune ABC, citat de AFP.Dulapurile erau inchise si au fost vandute fara chei.Ele au ramas inchise luni de zile, pana cand cineva a avut ideea sa le deschida cu o bormasina, dand astfel peste documente referitoare la aproape zece ani de activitate ministeriala.Potrivit televiziunii, in aceste arhive se afla un raport despre pierderea de catre politia federala a aproape 400 de dosare privind securitatea nationala, in decurs de cinci ani, si altul despre faptul ca 195 de documente clasificate "top secret" au fost lasate in biroul unui minister dupa infrangerea laburistilor in alegerile legislative din 2013.Aceste documente abandonate privesc, intre altele, proiecte in domeniul Apararii in Orientul Mijlociu, conflictul din Afganistan si rapoarte ale serviciilor de informatii despre vecinii Australiei, precizeaza ABC.In cele doia piese de mobilier au fost gasite, de asemenea, transcrierile dezbaterilor cu privire la strategiile politice ale coalitiilor guvernamentale ale fostilor premieri Kevin Rudd, Tony Abbott si John Howard.Cabinetul actualului premier Malcolm Turnbull a anuntat ca a "lansat o ancheta urgenta" cu privire la modul in care puterile publice s-au debarasat de cele doua dulapuri.In Australia, documentele guvernamentale sunt facute publice, in general, doar dupa 20 de ani.