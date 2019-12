Sydney intampina Anul Nou cu focuri de artificii, in ciuda incendiilor devastatoare de pe continent

Ziare.

Focurile de artificii de Anul Nou de la Sydney sunt unele dintre cele mai spectaculoase din lume. In acest an, insa, mai multe voci cu greutate au sustinut ca ele n-ar mai trebui organizate, in conditiile valulul extrem de caldura care a favorizat aparitia unor incendii masive, scapate de sub control Cu toate acestea, premierul Australiei a anuntat pe 29 decembrie ca focurile de artificii de Anul Nou se vor organiza, in ciuda dificultatilor."Oamenii se uita la Sidney, in fiecare an, ca sa vada vitalitate, pasiune si succes. Aceste momente dificila, in care trebuie sa avem grija sa fim in siguranta, sunt dupa parerea mea cele mai potrivite ca sa aratam lumii cat suntem noi de optimisti si de pozitivi, ca tara", a spus Scott Morrison, citat de Euronews Administratia din Sydney a dat unde verde focului de artificii. Cu toate acestea, pompierii au avertizat ca, in caz de conditii exceptionale, manifestarea poate fi, totusi, anulata.