Trei pompieri americani trimisi in infernul din Australia au murit, dupa ce au cazut cu avionul urias pentru stingerea incendiilor

Comandatul pompierilor din zonele rurale din statul New South Wales, Shane Fitzsimmons, a indicat ca autoritatile australiene au pierdut contactul cu avionul Hercules C-130 in zona muntoasa Snowy Monaro, joi in jurul orei locale 13:30 (02:30 GMT).Cele trei victime sunt americani care faceau parte din pompierii specializati trimisi de numeroase tari pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetatie devastatoare din Australia, relateaza AFP si Reuters.Acest accident ridica la 32 numarul persoanelor decedate in Australia din cauza incendiilor de vegetatie de la debutul acestei crize, in luna septembrie 2019.Cauzele accidentului nu sunt deocamdata cunoscute, dar Shane Fitzsimmons subliniase in cursul zilei ca vantul violent face foarte dificila pilotarea acestor avioane de mari dimensiuni.Compania canadiana Coulson Aviation , proprietara avionului, a decis tinerea la sol a altor aeronave de acest tip folosite in lupta contra incendiilor in statele australiene New South Wales si Victoria, a precizat Fitzsimmons.Joi, pompierii s-au confruntat cu o recrudescenta a incendiilor cauzata de rafalele de vant si de temperatura atmosferica ridicata.