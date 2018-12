Un bloc-turn din Sydney s-a fisurat: Mii de persoane au fost evacuate

Ziare.

Aproape 3.000 de persoane, care locuiau in blocul respectiv sau in cladirile vecine, au fost sfatuite sa-si paraseasca urgent locuintele. Expertii au inceput sa cerceteze cladirea, care s-a deplasat "cu unu sau doi milimetri"."Politia a fost informata in legatura cu un zgomot puternic la nivelul 10 al imobilului" de locuit, denumit Opal Tower, si "a descoperit ca exista o fisura", a declarat seful interimar al serviciilor regionale pentru incendii si actiuni de salvare, Greg Wright.Potrivit canalului televiziunii nationale ABC, blocul a fost construit recent si a fost dat in folosinta in acest an, cu 392 de locuinte.