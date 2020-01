Un copil de sase ani face koala din argila pentru a ajuta animalele din Australia. Suma impresionanta pe care a strans-o pana acum

Ziare.

Vazandu-l afectat de situatia animalelor, parintii lui Owen Colley l-au intrebat daca ar vrea sa faca ceva pentru a le ajuta. Impreuna, s-au gandit ca ar putea sa faca niste figurine din argila care sa infatiseze koala, unul dintre animalele cele mai afectate de calamitatile din Australia, relateaza CNN Owen s-a apucat de modelat, in timp ce parintii lui au gasit o modalitate pentru ca oamenii sa poata face donatii catre ONG-ul pentru salvarea vietii salbatice Wildlife Rescue South Coast din Noul Wales de Sud. Fiecare persoana care doneaza cel putin 50 de dolari primeste din partea familiei Colley o figurina. Owen a facut pana acum 55 de figurine si a strans donatii de peste 100.000 de dolari.Doar in Noul Wales de Sud au fost afectate de incendii aproape jumatate de miliard de animale, numar in care nu sunt incluse si insectele si broastele.Realizarea unei figurine dureaza intre trei si patru minute, iar modelarea capului indragitilor ursuleti este partea preferata a lui Owen. Parintii ii explica impactul campaniei pe intelesul lui: cu fiecare 25 de dolari stransi poate fi hranit o luna un pui de cangur. Au ajutat pana acum sute de animale."Oricine poate face o diferenta si atunci cand cooperam putem face o diferenta si mai mare. Imi place ideea ca poate si alti copii pot face acest lucru in comunitatile lor pentru a strange bani pentru aceasta cauza minunata", spune mama lui Owen.