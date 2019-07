Un cutremur de 6,9 grade s-a produs in Australia

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, nu exista deocamdata informatii cu privire la eventuale victime sau pagube produse in urma miscarii telurice, iar Centrul Australian de Avertizare de Tsunami a transmis ca nu exista riscul sa se produca valuri uriase.USGS a anuntat ca seismul s-a produs la o adancime de 33 de kilometri, la circa 203 kilometri de tarm, in statul Western Australia.Potrivit agentiei Xinhua, cutremurul a avut loc la ora locala 13:39 (05:39 GMT).Publicatia The West Australian, care scrie ca seismul a avut o magnitudine de 6,5 pe scara momentului, relateaza ca miscarea telurica s-a simtit in Broome, Perth, Esperance si Darwin (in Teritoriile de Nord) .