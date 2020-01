Un model american sustine ca a strans donatii de peste 1 milion de dolari pentru Australia in schimbul unor poze "necenzurate"

Ziare.

Campania tinerei in varsta de 20 de ani a devenit virala fiind oferita drept exemplu pentru un eventual curent de "".De altfel, industria pornografica a lansat in mai multe randuri campanii cu scop caritabil, si alte lucratoare sexuale folosind internetul pentru a dona bani unor fundatii umanitare.Kaylen Ward, din California, estimeaza ca si-a convins fanii sa doneze peste 1 milion de dolari pentru fundatiile si centrele de evacuare care functioneaza in Australia, Crucea Rosie Australiana sau WWF (organizatie cunoscuta pana de curand drept World Wildlife Fund), noteaza platforma Vox.Modelul a declarat ca s-a gandit sa isi roage fanii sa contribuie cu bani la eforturile de salvare din Australia si a scris pe Twitter un mesaj catre acestia alaturi de o poza cenzurata. Dupa cateva ore incepuse sa primeasca primele mesaje, chitantele adunate imediat totalizand 5.000 de dolari. In numai doua zile, modelul a anuntat ca suma a ajuns la 300.000 de dolari, iar o singura zi mai tarziu, Ward arata ca in schimbul pozelor pe care le-a trimis a primit chitante care dovedeau ca gestul ei a convins fanii sa doneze o suma care a depasit un total de 1 milion de dolari. Intre timp, modelul a anuntat ca a intrerupt campania.Gestul ei i-a adus nu mai putin de 250.000 de urmaritori noi si i-a dat ocazia sa incheie un parteneriat cu OnlyFans, o platforma pe care fanii se pot inregistra pentru a vedea poze nerecomandate pentru vizualizarea in zone publice, 20% din veniturile modelului pentru adulti mergand direct la organizatiile care se lupta cu focul in Australia.Ward este primul influencer cu care OnlyFans se asociaza, sustin reprezentantii platformei, modelul anuntand ca a decis sa isi deschida propria fundatie de caritate.