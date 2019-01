Val de canicula extrema in Australia. Temperatura in timpul noptii a atins si 35 de grade

Ziare.

In localitatea Noona din statul australian New South Wales s-a inregistrat temperatura record de 35,9 grade in cursul unei nopti, aceasta fiind cea mai ridicata temperatura minima inregistrata vreodata in Australia, a anuntat Biroul de Meteorologie din aceasta tara.In mai multe zone s-au inregistrat vineri temperaturi de peste 42 de grade, au declarat meteorologii australieni.Canicula a afectat cea mai mare parte din statul New South Wales, dar si zone din Queensland, South Australia, Victoria si Northern Territory."Valul actual de canicula se situeaza alaturi de cel din ianuarie 2013 ca fiind cel mai extins si prelungit val de canicula inregistrata in Australia", a declarat meteorologul Blair Trewin pentru BBC."Au existat alte valuri de canicula notabile, dar nici unul care sa afecteaza o zona atat de mare a tarii", a adaugat Trewin.In aceasta perioada au fost depasite recordurile de temperatura in peste zece locuri din Australia, in special in locatii aflate in interiorul continentului.Printre aceste locuri se numara Tarcoola (South Australia) unde marti s-a inregistrat o temperatura de 49 de grade si Port Augusta (South Australia) unde mercurul in termometre a urcat pana la 48.9 de grade.Zeci de persoane au fost spitalizate din cauza caniculei, iar autoritatile din mai multe zone au recomandat populatiei sa evite sa iasa afara in timpul zilei.In mai multe zone din statele Victoria, Tasmania si New South Wales au izbucnit incendii de vegetatie.