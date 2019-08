Vortex antarctic in Australia, in zone unde a nins pentru prima oara in ultimele decenii (Foto&Video)

How to prove it snows in Australia pic.twitter.com/hu9sZzFTxw - Christopher Price (@ChristoPrice) August 10, 2019

Sometimes in life you just have to go screw it and go. So we did yesterday! We woke up to SO much #snow in the Central West! pic.twitter.com/RauCdbHJEo - NicoleSmith1788 (@NicoleSmith1788) August 10, 2019

To give you a sense of how thick the snow is in the Blue Mountains. #snow pic.twitter.com/ju9KmAjSDt - Erin Turner (@ErinLTurner) August 9, 2019

From Ballan heading to Ballarat. Snow everywhere!!!! pic.twitter.com/THCxaSAkSt - Grant Roberts (@Grannymay69) August 10, 2019

WOW!! The Three Sisters in the Blue Mountains!! ❄😍



Video: Christine Tanner pic.twitter.com/wePIgEeXa3 - SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) August 9, 2019

Ziare.

com

Regiunea Blue Mountains (Muntii Albastri) din statul Noul Wales de Sud, situata la doar 50 de kilometri vest de Sydney, a fost acoperita sambata de un strat de nea, fapt care i-a surprins pe locuitorii din Katoomba, Goulburn si Central Tablelands, neobisnuiti cu o asemenea priveliste.In localitatile Cootamundra si Tumut din zona Riverina, aflata in acelasi stat, a nins pentru prima oara dupa aproape doua decenii, relateaza luni Xinhua. Ultimele zapezi au fost consemnate in zona in 1985 si 2000, au declarat locuitorii pentru Australian Broadcasting Corporation (ABC).Un reprezentant al biroului de meteorologie australian, Michael Efron, a declarat ca vremea neobisnuita a fost provocata de un "vortex antarctic" format in largul Tasmaniei.Vortexul a fost insotit de rafale puternice de vant, cu viteze de pana la 100 km/h, care au afectat Noul Wales de Sud, dar si statul Victoria, unde o femeie a decedat dupa ce un copac a cazut pe masina in care se afla.La serviciul pentru interventii de urgenta au fost primite sute de apeluri dupa ce vantul a luat pe sus acoperisurile mai multor locuinte, iar unele zone s-au confruntat cu inundatii.Conditiile meteorologice urmeaza sa se amelioreze luni si marti, odata cu apropierea din vest a unui sistem marcat de presiune atmosferica ridicata.Iata cateva imagini: