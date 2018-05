Olanda si Australia acuza oficial Rusia de doborarea avionului MH17 in Ucraina

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de ministrii de Externe din cele doua tari, la o zi dupa ce anchetatorii au stabilit ca avionul a fost doborat de o racheta provenita de la o unitate militara din Rusia, arata AP. Ministrul de Externe al Olandei, Stef Blok, a declarat ca, in urma acestei concluzii, vor face urmatorul pas pentru ca Rusia sa raspunda pentru ceea ce s-a intamplat.El a anuntat ca Olanda si Australia vor sa inceapa discutii cu Rusia pentru a gasi o solutie prin care sa se faca dreptate. Oficialul a adaugat ca este posibil ca acest caz sa fie prezentat unei instante internationale pentru a fi judecat.Ministrul australian de Externe, Julie Bishop, a solicitat sprijinul comunitatii internationale in aceasta chestiune.Totusi, Rusia neaga implicarea in accident. Ministerul de Externe de la Moscova a transmis ca concluziile anchetei internationale sunt "acuzatii gratuite".Tatal uneia dintre victime s-a declarat multumit de concluzia anchetei. "Aceasta este o veste buna. Inteleg de ce guvernul a asteptat, dar acum dovezile sunt clare", a spus Hans de Borst.Amintim ca avionul Boeing 777, care calatorea de la Amsterdam la Kuala Lumpur, a fost doborat in zona ucraineana de conflict la data de 17 iulie 2014 si toti cei 298 de oameni de la bord au murit.A.G.