Patru barbati au fost inculpati pentru doborarea avionului MH17 in Ucraina

Ziare.

com

Anchetatorii olandezi i-au inculpat pe Igor Girkin, Serghei Dubinskiy, Oleg Pulatov si Leonid Kharchenko, considerati ca sunt responsabili de prabusirea avionului, incident in urma caruia au murit 298 de oameni, arata BBC Procesul in cauza va incepe pe 9 martie 2020. In prezent, au fost emise mandate internationale de arestare pentru cei patru barbati.Anchetatorii olandezi au precizat ca cei patru sunt responsabili pentru transportul rachetei Buk, folosita pentru a dobori avionul in estul Ucrainei. Dupa anuntul olandezilor, purtatorul de cuvant al presedintiei Rusiei, Dmitri Peskov, a criticat concluziile anchetei. Acesta s-a plans de faptul ca "Rusia nu a avut ocazia de a participa" la investigatii.Amintim ca un avion al Malaysia Airlines a fost doborat deasupra zonei de conflict din estul separatist al Ucrainei pe 17 iulie 2014. In avion se aflau 298 de oameni, adica 283 de pasageri si 15 membri ai echipajului. Acestia plecasera de la Amsterdam si se indreptau spre Kuala Lumpur.