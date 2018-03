Pilotul acuzat ca a provocat prabusirea zborului MH17 in Ucraina s-a sinucis

Ziare.

Politia a demarat o ancheta, dar potrivit primelor informatii ar fi vorba despre sinucidere, arata Daily Mail Colegii de munca ai pilotului Vladislav Voloshin au declarat ca tanarul de 29 de ani dadea semne de depresie in ultima vreme.Sotia sa a auzit un foc de arma si cand s-a dus in camera in care era l-a gasit impuscat. Politia si ambulanta au fost chemate imediat, dar medicii nu au reusit sa ii salveze viata.In 2014, Vladislav Voloshin a fost acuzat de prabusirea avionului in Ucraina, accident in urma caruia au murit 298 de persoane.Vladislav Voloshin a sustinut mereu ca este victima Rusiei, vazuta in Occident ca raspunzatoare pentru prabusirea avionului. O echipa de anchetatori condusa de olandezi a constatat ca zborul MH17 a fost doborat de o racheta lansata din teritoriul rebelilor pro-rusi. Dupa acuzatiile Rusiei, Voloshin a demisionat din Fortele Aeriene ale Ucrainei. "Nu am doborat MH17. Un fost coleg militar, Agapov (Evgeny - n.red.), inginer mecanic, a facut marturie falsa impotriva mea", a spus tanarul pilot atunci.A.G.