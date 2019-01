Aproximativ 70.000 de manifestanti la Bruxelles, la un mars european pentru clima

It was cold, windy and raining, trains so full with so many people going to #RiseForClimate #Bruxelles take 2, had to wait over an hour to squeeze on a train but worth it! Over 70,000 people apparently #ClimateJustice now! pic.twitter.com/6WNIOhrf24 - Charlotte Billingham (@Charlotte_billi) January 27, 2019

Sorry for the inconvenience, we are just trying to save the planet! #Bruxelles #MarchePourLeClimat pic.twitter.com/gs4Tp6IyUN - Klervi K (@redshirt_Klervi) January 27, 2019

Huge demonstration in Brussels - 70,000 people calling for climate action now 🌎💚#MarchePourLeClimat #RiseForClimate pic.twitter.com/HNCLAWEJ4l - Cai Llwyd Elis (@caielis) January 27, 2019

Despite rain and wind, tens of thousands in the streets of Brussels for climate action Today. Happy to be among them. #MarchePourLeClimat brussels pic.twitter.com/iZdnSiYmki - Nicolas de Borman (@nicolasdeborman) January 27, 2019

Ziare.

com

Cortegiul, care a adunat oameni de toate varstele, a traversat orasul, de la Gara de Nord pana la Parlamentul European, transmite AFP. Participantii au venit din toata tara, in pofida vremii reci si ploioase.Potrivit agentiei Belga, numarul trenurilor spre Bruxelles a fost dublat datorita participarii numeroase asteptate.Sub impulsul asociatiei "Rise for Climate", marsul, organizat in paralel cu actiuni similare in Franta, a avut ca obiectiv, in capitala Uniunii Europene, "interpelarea" liderilor europeni care se vor reuni in martie pentru un summit.Peste 65.000 de persoane au manifestat la Bruxelles pe 2 decembrie, in prima zi a conferintei internationale COP24, de lupta impotriva schimbarilor climatice, care se deschidea in Polonia.In Belgia, mobilizarea este deosebit de puternica de la inceputul anului in randul tinerilor. Joi, un mars al liceenilor si studentilor a adunat 35.000 de participanti.Duminica, una din organizatoarele manifestatiei, Marie Hayens, a declarat la televiziunea publica RTBF ca a fost deschis un caiet de revendicari, in incercarea de a se oferi raspunsuri la schimbarea climatica, in sectoare precum constructiile, industriile, agricultura sau deseurile