Belgia va avea pentru prima data in istorie un prim-ministru femeie

Belgium is getting its first female prime minister https://t.co/UaqJnyfTiF - Bloomberg (@business) October 26, 2019

Ziare.

com

Sophie Wilmes, de profesie consultant financiar, este ministru al bugetului in cabinetul interimar al premierului Charles Michel.Ea va conduce un executiv interimar, pana cand partidele politice vor conveni formarea unui nou guvern.Alegerile din 26 mai au accentuat fragmentarea scenei politice, cu un avans al extremelor si al ecologistilor, ceea ce a complicat foarte mult desfasurarea negocierilor.Coalitia de centru-dreapta condusa de liberalul francofon Charles Michel nu mai dispune de o majoritate in parlament, iar ministrii federali nu mai gestioneaza decat problemele curente, de cand nationalistii flamanzi au iesit de la guvernare, in decembrie 2018, pentru a-si exprima opozitia fata de aderarea Belgiei la Pactul ONU privind migratiile.Belgia detine recordul de zile petrecute fara guvern cu puteri depline, pe timp de pace, (541 de zile).