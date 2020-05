Belgia va redeschide magazinele si va permite vizitele ''limitate'' la domiciliu

Ziare.

Decizia a fost adoptata miercuri in Consiliul de Securitate Nationala, care a decis sa nu se deschida inca barurile, restaurantele si hotelurile, relateaza EFE.Pe de alta parte, Consiliul a decis amanarea autorizarii excursiilor de o zi, precum si sederile la resedintele de vacanta, care nu vor fi permise nici macar in cea de-a doua faza de relaxare a restrictiilor (18 mai), fiind preconizata de abia in iunie.Premierul a reamintit ca in actuala faza este permisa practicarea sportului in aer liber, cate doua persoane, sau in familie incepand din 10 mai, data ce coincide in Belgia cu Ziua Mamei, si vor fi permise vizitele limitate la domiciliu.Este permisa vizita a patru persoane, mereu aceleasi, sau vizitarea aceluiasi grup, intr-un fel de contract de "reciprocitate".Acasa va trebui respectata distanta de securitate si se recomanda primirea musafirilor in exterior, in cazul in care exista o terasa sau o gradina.Acest sistem va permite sa se stie cu usurinta "cine a intrat (in contact) cu cine", a subliniat Sophie Wilmes.In privinta accesului in magazine, Consiliul a impus conditii stricte: un singur client la fiecare 10 metri patrati si la un interval de 30 minute.Se va permite accesul persoanelor singure, care nu vor fi obligate sa poarte masti de protectie (desi sunt recomandate).Aceasta protectie va fi totusi obligatorie in transportul public, in aeroporturi si in scoli pentru elevii de peste 12 ani (cand vor fi redeschise, din 18 mai pentru unele cursuri). Competitiile sportive (profesioniste sau nu) sunt anulate pana la 31 iulie inclusiv.Sefa guvernului a precizat ca telemunca ramane prioritara in tara.