Caz foarte rar: O fetita de doar 12 ani din Belgia a murit de coronavirus

LIVE

Ziare.

com

"Este un eveniment foarte rar, care ne-a bulversat", a declarat Emmanuel Andre, purtator de cuvant al autoritatilor medicale federale belgiene, transmit AFP si cotidianele Le Soir si La Derniere Heure.Este prima data cand este raportat decesul unui copil din cauza noului coronavirus in Belgia, unde 705 persoane au murit ca urmare a infectarii cu SARS-CoV-2.Centrul national de criza al guvernului belgian a anuntat, marti la pranz, 876 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus, ceea ce aduce la 12.775 numarul persoanelor bolnave de COVID-19. Dintre noile cazuri, 467 provin din Flandra, 203 din Valonia si 189 din Bruxelles.In ultimele 24 de ore, in Belgia, si-au pierdut viata inca 98 de persoane din cauza noului coronavirus. Pana luni la pranz, 1.696 de pacienti ce contractasera SARS-CoV-2 au fost externati in aceasta tara. 1.021 de pacienti se afla la terapie intensiva.Pana acum, cel mai tanar pacient care a murit de coronavirus in Europa era din Franta si avea 16 ani Pe de alta parte, un copil de 1 an, testat pozitiv cu noul coronavirus, a murit in SUA