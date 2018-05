Criminalul din Belgia a mai omorat pe cineva cu o seara inaintea atacului de la Liege

Ziare.

Jan Jambon a declarat ca atacatorul, Benjamin Herman, a ucis un barbat, un fost prizonier, pe care l-ar fi cunoscut in timp ce era in inchisoare.Atacatorul a reusit sa ia o ostatica inainte sa fie impuscat mortal de autoritati, relateaza BBC.Motivul sau nu este clar inca, insa incidentul a fost considerat un act de terorism.Surse din politie, citate in presa locala, afirma ca l-ar fi auzit pe barbat strigand "Allahu Akbar" inainte de atac.Postul belgian RTFB a relatat ca atacatorul a fost eliberat temporar din inchisoare luni. Presa considera ca acesta ar fi fost radicalizat in inchisoare.