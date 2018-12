Decizia pe care Belgia intentioneaza sa o ia de teama Rusiei: Militarii nostri nu vor mai putea face asta!

Ziare.

"Investim de mai multi ani in prevenire si constientizare, insa nu pare suficient", a declarat, la postul public de televiziune flamand VRT, Carl Gillis, responsabil cu operatiuni al Statului Major belgian."Stim ca Rusia se intereseaza de acest tip de date mobile" de geolocalizare, a adaugat el.A fost inceputa o analiza pentru toate operatiunile militare, a precizat agentia de presa Belga.Astfel, in statele baltice, aflate in apropierea Rusiei, "in anumite regiuni si circumstante", militari belgieni ar urma sa nu isi mai poata folosi smartphone-ul personal atunci cand ies din baza, conform Belga.La inceputul lunii ianuarie, circa 250 de militari belgieni vor pleca pentru patru luni in Estonia pentru a face parte dintr-un batalion multinational in cadrul NATO Colonelul Carl Gillis spune ca Belgia nu este singura tara care ia o astfel de masura, invocand exemplele Germaniei si Olandei.In luna iulie, cercetatori din Olanda au atras atentia asupra unei aplicatii de monitorizare a activitatilor fizice, Polar, care permite colectarea de date sensibile privind militarii si membrii serviciilor de informatii din 69 de tari. Aplicatia si-a dezactivat de atunci functiile de localizare.Pentagonul a revizuit la randul sau in ianuarie regulile de utilizare a unei alte aplicatii pentru sportivi, Strava, deoarece ea ar permite dezvaluirea miscarilor militarilor si bazelor americane in lume.