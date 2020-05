Efectul COVID-19: Centrul orasului Bruxelles va deveni zona pietonala si de biciclisti

LIVE

Decizia coincide cu ridicarea partiala, incepand din 4 mai, a restrictiilor de circulatie impuse in Belgia din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza vineri dpa."Ne-am hotarat sa profitam de ocazie", a declarat pentru dpa Wafaa Hammich, purtatoarea de cuvant a primarului orasului Bruxelles, Philippe Close.In reteaua rutiera din oras, care include mare parte din centrul istoric al Bruxelles-ului, majoritatea strazilor si trotuarelor sunt inguste. Conform noilor reguli, pietonii vor avea voie sa circule pe partea carosabila, ceea ce va face mai usoara respectarea regulilor privind mentinerea distantei sociale.Totusi, data exacta a intrarii in vigoare a noului regim de trafic - prin care automobilele vor trebui sa faca loc pietonilor si biciclistilor - nu a fost inca stabilita.Decizia nu este indreptata impotriva masinilor, a declarat Hammich, care a explicat ca, atunci cand locuitorii capitalei belgiene vor incepe sa iasa din casa, in saptamanile ce vor urma, ei trebuie incurajati sa faca acest lucru pe jos sau cu bicicleta.Pregatirile finale sunt in proces de definitivare, a spus Hammich. Acestea includ instalarea de noi semne rutiere si de semnale luminoase. Odata ce noile reguli vor intra in vigoare, toate semafoarele din centrul orasului vor fi pozitionate permanent pe culoarea galbena.Noua abordare va fi evaluata la capatul a trei luni.