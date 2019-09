Explozie intr-un oras din Belgia: Mai multe persoane au fost ranite

#Anvers -- Explosion a Wilrijk: trois habitations detruites, des victimes sous les decombres.https://t.co/ijwnesneKW - 🚴‍♂️ Jassogne (@jassogne) September 3, 2019

Explozia a afectat mai multe locuinte in districtul Wilrijk, in partea sudica a orasului Anvers, relateaza agentia DPA si publicatia Le Soir.Cateva locuinte au fost integral distruse, iar ferestrele si usile caselor aflate de cealalta parte a strazii au fost sparte de suflul exploziei.O persoana a fost salvata de sub daramaturi, a precizat politia, adaugand ca mai multe persoane sunt inca prinse sub moloz.Deocamdata nu au fost oferite detalii despre cauza exploziei.