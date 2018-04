Flori plantate in gropile din Bruxelles - cum au reactionat autoritatile (Foto&Video)

Kent u de #FlowerPothole al? Lokale CD&V-kandidaat Anton Schuurmans introduceerde het idee in Brussel om de slechte staat van de wegen aan te kaarten. En of het opvalt! 🌼🌷 #dewegvooruit - CD&V (@cdenv) 6 aprilie 2018

Tijd om #flowerpotholes te lanceren in Brussel! pic.twitter.com/V2Kf5MyG3k - Anton Schuurmans (@AntonSchuurmans) 19 martie 2018

Ziare.

com

"Inarmat" cu flori, pamant si o stropitoare, Anton Schuurmans s-a plimbat prin oras plantand nascise si muscate. Uneori abia a reusit sa se strecoare printre masini pentru a ajunge la gropi, arata Reuters "Pietonii, biciclistii, soferii, toti sunt suparati pe aceste gropi", a declarat Anton Schuurmans, in fata catedralei din Bruxelles, loc in care a plantat mai multe gropi.Numerosi oameni s-au oprit si au fotografiat gropile in care acesta a plantat flori si multi erau de acord cu faptul ca gropile au devenit o problema."Sunt multe gropi in fata casei mele si aud multe zgomote in fiecare seara, pentru ca soferii conduc cu viteza si intra in ele", a spus Mathieu Taziaux.Anton Schuurmans, care s-a mutat la Bruxelles din Olanda, spune ca gestul sau a avut imediat urmari, autoritatile incepand deja sa actioneze pentru reparatii."Cel putin o groapa a fost reparata la doua zile dupa ce am plantat flori in ea. Am fost foarte fericit sa vad asta", a spus el.Obiceiul plantarii florilor in gropi a fost intalnit de mai multe ori si in Romania. Anul trecut doi tineri din Dolj au plantat flori in gropile din drumul judetean Craiova - Cetate, aflat intr-o stare avansata de degradare.In 2016, chiar primaria localitatii Costesti se pregatea sa planteze zambile , panselute si ghiocei si alte flori de primavara in gropile din drumul judetean care strabate localitatea, sperand astfel ca prin acest gest va impresiona Consiliul Judetean sa reabiliteze acest tronson de drum turistic. Dar in zadar.Tot in 2016, sute de oameni din localitatea argeseana Oarja au plantat lalele in gropile de pe DJ 503 - drumul care leaga Oarja de autostrada Bucuresti Pitesti.