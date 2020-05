Imagini cu vicepremierul belgian incercand fara prea mare succes sa-si puna o masca au devenit virale (Video)

Ziare.

Rowling a distribuit inregistrarea video in care, din cauza sistemului de prindere, ministrul abia reuseste sa isi agate masca de urechi, aceasta ajungandu-i intai pe frunte, apoi pe ochi, iar abia intr-un final, pe gura si pe nas. Opozantii politici au apreciat ca imaginile sunt cea mai buna ilustrare a modului in care Guvernul a gestionat criza provocata de coronavirus."Am impresia ca urechile mele sunt prea mari" a comentat ministrul, conform Le Soir.The Brussels Time precizeaza ca scena s-a petrecut in timpul vizitei facute de Koen Geens la un atelier din provincia Brabant.Unii politicieni nu au ezitat sa comenteze imaginile, considerandu-le ilustrarea perfecta a modului deficitar in care Guvernul a gestionat criza provocata de coronavirus, relateaza The Brussels Time.Cea care i-a luat apararea ministrului a fost autoarea seriei Harry Potter, JK Rowling, care a distribuit imaginile, afirmand ca nu ar putea sa rada de el, pentru ca si ea ar proceda la fel si ar fi la fel de incurcata si de neindemanatica, mai ales daca ar fi filmata.