Instanta obliga Belgia sa aduca in tara 6 copii de jihadisti si pe mamele lor

Tatiana Wielandt, in varsta de 26 de ani, Bouchra Abouallal, in varsta de 25 de ani, ambele de nationalitate belgiana, si copiii lor - sase in total - sunt detinuti in tabara de refugiati Al Hol, potrivit Reuters.Un judecator belgian de la un tribunal de limba olandeza de prima instanta de la Bruxelles a respins astfel o hotarare, pronuntata in vara de o curte de apel, de respingere a cererii celor doua mame cu cate trei copii fiecare.Judecatorul a apreciat, in numele interesului copiilor, ca, potrivit unei copii a deciziei transmise presei.El a dat termen de 40 de zile Guvernului sa puna in executare hotararea, riscand altfel penalitati in valoare de 5.000 de euro pe zi de copil, o suma plafonata la un milion de euro, si propune o serie de masuri concrete in acest sens.Astfel, statul belgian este indemnat sa intre in contact cu autoritatile taberei, sa recurga, daca este nevoie, "la personal diplomatic si/sau consular al unui stat sau UE". El este indemnat sa livreze documentele de identitate necesare, inclusiv celor doua mame, care sa poata calatori astfel impreuna cu copiii intr-un cadru "securizat" si sa nu fie nevoite sa fuga, subliniaza instanta.Belgia a invocat adesea absenta unei reprezentante consulare in Siria, pentru a-si explica incapacitatea de a actiona in privinta aducerii in tara a copiilor unor jihadisti privati de libertate in aceasta tara devastata de razboi din 2011.Si alte capitale europene - ingrijorate de reintegrarea unor copii care au trait uneori ani de zile in teritorii aflate sub controlul Statului Islamic - sunt reticente in a le organiza repatrierea.Statutul special al zonelor siriene aflate sub controlul kurzilor, care nu sunt recunoscute international, reprezinta de asemenea o problema de natura juridica.Un reprezentant al autoritatilor semiautonome kurde din Siria denunta, in urma cu doua luni, la Bruxelles, refuzul unor tari europene de a-si reprimi cetatenii membri ai gruparii Statul Islamic detinuti de catre forte kurde."Ei ne lasa sa suportam aceasta povara", deplangea el, subliniind ca 584 de femei si 1.250 de copii au fost plasati in doua tabere.In cazul judecat la Bruxelles, cei sase copii - in varste de pana la sase ani - si mamele lor se afla in tabara de refugiati de la Al-Hol, in nordul Siriei, la cativa kilometri de frontiera irakiana."Ei nu au nicio libertate de miscare", a declarat pentru AFP Anouk Devenyns, o purtatoare de cuvant a tribunalului de limba olandeza de la Bruxelles.Iar in pofida faptului ca mamele lor vor fi incarcerate la revenirea in tara, "un contact va fi posibil" cu copiii, in conditii cu mult mai bune decat cele din prezent in Siria, a subliniat magistratul.Raportat la populatia sa, Belgia a fost unul dintre principalii "furnizori" de "combatanti straini" ai jihadului in Siria, cu peste 400 de plecari ale unor adulti, inregistrate din 2013.