Premierul belgian Charles Michel a demisionat

"Apelul meu nu a fost auzit. Iau, astfel, decizia de a-mi prezenta demisia, iar intentia mea este sa ma duc la rege imediat", a declarat el in Parlament, in cadrul unei transmisiuni in direct.Motiunea de cenzura a fost depusa de catre socialisti si ecologisti.Michel a anuntat demisia Guvernului sau de centru-dreapta la noua zile dupa plecarea ministrilor nationalisti flamanzi care se opuneau ca Belgia sa sustina Pactul Mondial ONU privind Migratiile, relateaza AFP.El a facut acest anunt la finalul unei dezbateri in Parlament, in cadrul careia a indemnat opozitia sa-l sustina in mai multe teme-cheie, pentru ca Guvernul sa poata continua sa functioneze.Acest apel nu a fost auzit, a deplans premierul, dupa o suspendare a sedintei, in timp ce socialisti si ecologisti anuntau depunerea unei motiuni de cenzura.Liderul liberal francofon conduce Guvernul din octombrie 2014.De la 9 decembrie, data plecarii ministrilor nationalisti flamanzi din cadrul N-VA, Charles Michel a condus un Guvern privat de o majoritate in Camera Deputatilor.Acest partid flamand, condus de primarul Antwerpenului Bart De Wever, a impus anumite conditii in vederea continuarii sustinerii Guvernului "Michel II" si adoptarii proiectului bugetului pe 2019.Insa aceste conditii, intre care posibilitatea redeschiderii unor dicutii cu privire la Constitutie, au fost respinse ca "inacceptabile" de catre premier."Am constatat ca existau conditii noi, care amenintau sa arunce tara intr-o cursa confederala si alegeri anticipate. Noi nu am acceptat aceste conditii. S-a tras linia", a declarat el marti seara in fata deputatilor.N-VA, cea mai importanta forta politica in Camera Deputatilor, cu 31 de deputati dintr-un total de 150, si-a retras sustinerea coalitiei cu o zi inainte de plecarea lui Charles Michel sa aprobe Pactul Mondial ONU privind Migratiile in numele Belgiei, la 10 decembrie, la Marrakech.In pofida caracterului sau neconstrangator, acest text a fost refuzat de catre nationalistii flamanzi, care considera ca deschide calea unei pierderi a suveranitatii statelor semnatare, prin definirea politicii lor in domeniul migratiei.De o saptamana, mai multe partide din opozitie ii cereau lui Charles Michel sa organizeze un vot de incredere, pentru a evalua capacitatea Guvernului de a-si continua activitatea pana la alegerile legislative, prevazute la sfarsitul lui mai. El a refuzat acest lucru."Astazi, premierul a invatat lectia, bilantul a patru ani si jumatate de erori", a comentat marti seara deputatul Jean-Marc Nollet, copresedintele Particului Ecologist. "Pagina acestui Guvern trebuie data", a adaugat el.