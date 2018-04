Trei companii belgiene sunt acuzate ca au exportat substante chimice in Siria

Ziare.

Procesul va incepe pe 15 mai in Antwerp si se va concentra pe exportul mai multor substante chimice intre 2014 si 2016 catre Liban si Siria de catre compania AAE Chemie si alte doua firme de gestionare, Danmar Logistics si Anex Customs."Companiile nu aveau licenta de export pentru aceste produse", a declarat un purtator de cuvant al tribunalului."Atat companiile mele cat si AAE Chemie au actionat intotdeauna cu buna credinta. Ne-am conformat mereu si am trecut prin controalele ofiterilor vamali la portul din Antwerp", a afirmat purtatorul de cuvant al Danmar Logistics.Tarile vestice au acuzat guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad ca a folosit arme chimice, printre care si gaz sarin, contra propriei populatii in timpul razboiului civil. Cel mai recent atac ar fi avut loc pe 7 aprilie la Douma. Guvernul sirian neaga acuzatiile.Isopropanolul este folosit ca solvent industrial si in anumite produse medicale si este unul dintre cele doua ingrediente-cheie necesare pentru a crea gaz sarin.